Bordeaux : le tram C reprendra le 28/09 entre Gare Saint-Jean et Quinquonces

Le service était interrompu depuis l'incendie du parking des Salinières à Bordeaux le 18 mai dernier. La mésaventure aura coûté au final plus de 2 millions d'euros. Et TBM craint une baisse de fréquentation sur cette portion.

Bordeaux Métropole et TBM ont annoncé conjointement ce mardi après midi la remise en service totale de la ligne C du tram entre gare Saint-Jean et Quinquonces. La portion était interrompue depuis le 18 mai dernier et l'incendie du parking des Salinières, incendie pour lequel depuis 4 sans abris ont été depuis mis en examen.

Des essais à blanc dès la semaine prochaine

Dès lundi prochain, des essais indispensables à la remise en service de cette portion commenceront. Des rames rouleront sur la partie interrompue, et notamment sur la dalle du parking. Elles seront équipées de capteurs qui vérifieront que l'édifice supporte à nouveau les vibrations, ce qui devrait être le cas. Les rails, inutilisés depuis 4 mois, ont eux commencé à rouiller. Ils devront donc être nettoyés. A l'issue de ces opérations, le bureau de contrôle devrait donner dans la foulée son feu vert. La date du 28 septembre au matin a été choisie pour la remise en service du tram car elle correspond au gros match des Girondins de Bordeaux face au PSG au Matmut Atlantique.

Un coût total de 2,5 millions

Entre les navettes de bus qu'il a fallu mobiliser, les chauffeurs, le carburant, le gardiennage et la maintenance des rames et la perte inévitable de clientèle, Patrick Bobet le président de Bordeaux Métropole annonce un coût hebdomadaire de cette interruption à 130 000 euros, soit au total 2,5 millions. Une facture dont on ne sait pas encore comment elle sera répartie entre les assurances, la Métropole et Kéolis. "Les auteurs présumés de l'incendie sont insolvables. Donc nous espérons que les assurances prendront en charge un maximum de frais" précise Christophe Duprat, le vice président de la Métropole en charge des Transports. "Fort de cette mésaventure, j'ai demandé une expertise totale de tous les parkings de la Métropole face à ce risque incendie" rajoute l'élu "car certains parkings anciens ne sont pas équipés de système d'arrosage en cas de feu".

Outre ces 2 millions et demi d'euros qu'auront coûté ces navettes de substitution, le coût de reconstruction du parking des Salinières sera lui aussi estimé dans les prochains mois, sans doute là aussi l'affaire de plusieurs millions d'euros.

Une année noire pour TBM

Entre la crise des gilets jaunes, qui aura considérablement endommagé le réseau TBM dans le centre ville et aura par ailleurs immobilisé les transports plusieurs samedis de suite, et cet incendie, Hervé Lefèbre, le directeur général de Kéolis Bordeaux n'hésite pas à parler de 2019 comme d'une année noire pour le tram. "Nous avons tenté de mettre en place un service le moins pire possible, mais il était tout de même dégradé, j'en suis conscient. Nous constatons d’ailleurs déjà une baisse de la fréquentation sur cette portion, concernant notamment la billetterie occasionnelle".