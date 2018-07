Saint-Aubin-de-Médoc, France

C'est l'association de riverains du quartier St Seurin "Bordeaux à cœur", qui avait demandé l’annulation du projet, mettant en cause les nuisances qu’il entraînerait dans le secteur et remettant en cause la pertinence de ce mode de transport. Le tribunal administratif de Bordeaux vient donc de donner raison aux opposants à ce projet de BHNS, dans sa décision du 19 juillet, notifiée ce lundi matin aux services de Bordeaux Métropole. La Déclaration d'Utilité Publique est annulée. Bordeaux Métropole n'a pas encore décidé de faire appel ou non.

Le BHNS est un mode de transport hybride entre bus et tramway. Le projet était prévu sur 21 kilomètres (dont la moitié en site propre), pour desservir à la fois, la gare Saint-Jean de Bordeaux, le quartier Mériadeck à Bordeaux, puis les communes du Haillan, de Saint-Médard-en-Jalles, et de Saint-Aubin-de-Médoc.