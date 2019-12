Bordeaux : le tunnel Jean-Jacques-Bosc fermé après la destruction du gabarit pour la 5e fois

Le tunnel Jean-Jacques-Bosc à Bordeaux est fermé depuis ce lundi matin pour une durée indéterminée, à cause de la destruction du gabarit. C'est la 5e fois depuis sa mise en service fin août.

Bordeaux, France

C'est la cinquième fois que le gabarit à l'entrée du tunnel Jean-Jacques-Bosc est arraché depuis sa mise en service fin août ! Ce lundi matin, le tunnel a donc dû être à nouveau fermé, pour une durée indéterminée. Avec comme à chaque fois, la promesse de nouveaux bouchons dans le secteur.

Des portiques neufs en commande

Le gabarit, qui empêche les véhicules de plus de 2m70 de passer, est situé à l'entrée du tunnel passant sous le futur pont Simone-Veil, tunnel qui a pour but de fluidifier la circulation des véhicules sur les bords de Garonne. Ce lundi, c'est une camionnette avec du matériel sur le toit qui l'a accroché. Mais récemment des véhicules trop hauts l'ont aussi endommagé comme le 4 et le 18 novembre. Selon Bordeaux Métropole, il faudra compter cette fois plusieurs jours de réparation. Le stock de portiques neufs étant écoulé, il faut en commander à nouveau.

Des voyants lumineux installés ?

Pourtant, selon Bordeaux Métropole, tout est fait pour informer en amont les automobilistes. Récemment, de nouveau panneaux de signalisation ont été installés sur un deuxième portique, et une voie de dégagement à gauche permet aux véhicules de ne pas s'engouffrer dans le tunnel s'ils touchent le premier portique. Il existe également une déviation en amont rue Jean Pauly pour les poids lourds.

Mais face à la répétition des faits, une réflexion est en cours pour installer des voyants lumineux sur les portiques, et ainsi améliorer le visuel de la trémie. Tout de même, 95 % des véhicules sur cet axe sont à la bonne hauteur pour passer sous le tunnel Jean-Jacques Bosc indique Bordeaux Métropole.