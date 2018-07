Bordeaux, France

Après la chaîne humaine sur le pont de Pierre dimanche dernier, Vélo-cité a organisé une nouvelle action ce mardi pour le maintien de l'interdiction de la circulation aux voitures. Cette fois, il s'agit de compter, toutes les heures, le nombre de cyclistes, piétons, usagers des transports en commun et de véhicules autorisés qui traversent la Garonne.

Non pas pour mettre la pression aux élus de Bordeaux Métropole, qui doivent décider jeudi 5 juillet si le pont sera fermé définitivement aux voitures ou non : "globalement, la Métropole et nous, sommes d'accord sur cette interdiction, explique Orianne Hommet, coordinatrice de l'association Vélo-cité. Il reste encore des personnes à convaincre au sein de la Métropole. L'idée est donc de leur montrer que cela peut fonctionner et que les piétons, les cyclistes et toutes les personnes qui apprécient de passer sur le pont, se mobilisent jusqu'au dernier jour".

Les Bordelais largement en faveur de l'aménagement actuel

Ce mardi, certains piétons qui passent devant les membres de l'association s'arrêtent et signent la pétition contre la réouverture de la circulation aux voitures. Denise traverse le pont, au moins quatre fois par jour, et elle se sent plus en sécurité depuis cette interdiction, qui est en phase d'expérimentation depuis août 2017 : "Les vélos sont sur la voie de bus et non plus sur le trottoir avec les piétons. On peut marcher sans danger et c'est très bien".

Julien utilise aussi le pont au quotidien mais à vélo : "j'espère que cela va continuer parce que cela apaise les déplacements. C'est aussi une bonne solution pour _diminuer la pollution en centre-ville_". Nicole pense plutôt à l'état du pont de Pierre : "On sait qu'il s'écroule donc je pense qu'on n'a pas besoin de voitures qui passent dessus".

Un autre Bordelais soutient l'expérimentation mais témoigne, en revanche, d'une "tension" autour de la circulation des voitures depuis la fermeture du pont, d'autant plus "quand le pont Chaban-Delmas ferme souvent en été". Selon lui, il serait préférable d'attendre la construction du nouveau pont Simone Veil, dont la livraison sera néanmoins retardée.