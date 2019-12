Bordeaux : les "flashs lumineux", un nouveau système de sécurité sur la ligne D

Testés depuis plusieurs mois sur le tram de la ligne C à Bordeaux, les "flashs lumineux" vont être mis en place dans la nouvelle ligne de tram inaugurée ce samedi 14 décembre. Ils seront accompagnés d'autres mesures, dans le cadre de la campagne de sécurisation des derniers mois de TBM.

Bordeaux, France

Le tram D circule officiellement dans le centre-ville de Bordeaux. Si vous l'avez déjà emprunté, vous avez peut-être remarqué les flashs lumineux qui accompagnent son klaxon. L'instauration de ces "appels de phare" fait partie de la campagne de sécurisation du tramway mise en place par TBM depuis plusieurs mois.

Déjà testé sur la ligne C, ces "flashs lumineux" situés à l'avant du tram ont pour objectif d'avertir les piétons et les autres usagers de la route de l'arrivée du tram. Et de prévenir les accidents. Le conducteur pourra les déclencher en cas de danger ou de présence de piéton sur la voie. En moyenne, un tram réalise presque trois freinages d'urgence par jour, pour éviter d'écraser un cycliste ou un piéton.

Si le nombre d'accidents est en baisse depuis l'année dernière, avec 128 accidents depuis le 1er janvier 2019 contre 179 en 2018, il reste trop important pour Christophe Duprat, vice président de la métropole en charge des transports et du stationnement. "La clochette est entrée dans le paysage sonore de la métropole, et elle n'est pas toujours entendue par les piétons, souligne-t-il. Les "flashs" viendront interpeller les gens, pour dire, attention, un tram arrive". Notamment les usagers qui portent des écouteurs et qui ont du mal à décrocher de leurs écrans.

Un bilan autour de l'expérience sera fait en début d'année 2020, avant une éventuelle généralisation sur tout le réseau.

D'autres mesures mises en place

D'autre mesures sont également prévues : quarante-cinq zones de traversée de tram sont équipées depuis quelques mois d'un marquage au sol, et de la peinture fluorescente devrait être testée sur deux autres zones de traversée.

Un "mur du son" verra peut-être le jour à l'arrêt Sainte Catherine sur la ligne A. L'idée de ce projet serait d'installer des mâts avec des enceintes pour diffuser des messages d'attention dans la zone de traversée des piétons. Pour l'instant, le projet est en cours de réflexion et aucune date de mise en place précise n'a été communiquée.