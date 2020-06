Bordeaux : les pistes cyclables de l'après confinement vont rester en place définitivement

15 km de voies cyclables ont été aménagées en urgence pour favoriser l'usage du vélo lors du déconfinement et limiter l'affluence dans les transports en commun. Elles vont être pérennisées, même sur les boulevards.

Les pistes cyclables aménagées à Bordeaux au moment de la sortie du confinement il y a un mois vont rester en place définitivement. Et c’est une petite révolution, notamment sur les boulevards où il ne reste par endroits qu’une seule voie de circulation automobile.

C’est le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui l’annonce. Bordeaux suit ainsi l'exemple de Paris. Il y a quelques jours, la maire Anne Hidalgo s'était également positionnée pour un maintien des aménagements vélo mis en place dans la capitale.

à lire aussi Déconfinement à Bordeaux : un plan d'urgence pour le vélo

Dans le cadre du réaménagement des boulevards

"Je reste attentif à l'évolution des choses mais ça marche, affirme Nicolas Florian. Et ces 25 kilomètres ont vocation à être pérennisés. Bien sûr, s'il y a des endroits où cela provoque de nouvelles congestions, nous verrons s'il faut réaliser de nouveaux aménagements. Nous avons relevé deux ou trois points où il faut avoir une vigilance. Mais le partage de la rue doit rentrer dans le cadre du grand projet de réaménagement des boulevards et des barrières. Je ne suis pas le maire qui interdira la voiture en centre ville, des gens ont besoin de leur voiture. Il s'agit de permettre toutes les mobilités alternatives et réduire l'empreinte de la voiture dans le centre ville".

Les aménagements réalisés au lendemain du confinement concernent les boulevards, les cours de Verdun, Balguerie, Louis Fargue et Marne, et l’avenue de la République. La Ville de Bordeaux a également créé des aires de stationnement temporaires à l’aide de barrières Vauban pour permettre d’accrocher les vélos.