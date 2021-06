Bordeaux : les services techniques de Kéolis sont en grève ce jeudi

Les agents de la maintenance et des services techniques à Kéolis sont en grève ce jeudi matin à 9h devant leur dépôt à Lescure, derrière les boulevards à Bordeaux. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et un manque de personnel. Kéolis affirme qu'il n'y aura pas de répercussions sur le réseau bus et tram mais les salariés concernés assurent le contraire. Selon eux, si un bus ou un tram tombe en panne, il y aura des conséquences "pour le réparer ou ne serait-ce que pour le transporter", remarque le délégué Force Ouvrière qui ajoute que "cela arrive plusieurs fois par jour". Il précise que les grévistes ne bloqueront pas les bus qui sortent ou qui reviennent au dépôt.