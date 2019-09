Bordeaux Métropole abandonne l'idée d'un métro

Bordeaux, France

Le Bureau de Bordeaux Métropole a tué dans l’œuf le projet de métro ce jeudi 26 septembre. Aucune nouvelle étude sur la faisabilité du projet ne sera menée, c'est la conclusion des discussions du Bureau. Le président de Bordeaux Métropole Patrick Bobet avait remis le projet de métro sur la table à sa conférence de rentrée en présentant une étude qui rendait compte de la possibilité technique de construire un métro.

Techniquement, il est possible de construire un métro, "cependant, le financement de ce projet est peu compatible avec les contraintes financières de la Métropole", selon le communiqué de Bordeaux Métropole.

Et le Bureau a décidé que dans l'immédiat, il fallait privilégier d'autres moyens pour résoudre les problèmes de transports. "L'urgence est de répondre aux attentes immédiates [en termes de transports] de tous les habitants girondins", a commenté Patrick Bobet. "Les outils existent déjà selon lui, il faut "les mettre en place le plus vite possible [...] accélérer le RER métropolitain, les cars express, travailler sur la rocade..."

Mais pour autant, et malgré la réticence du maire de Bordeaux au projet, Patrik Bobet ajoute qu'il n'abandonne pas complètement l'idée. "La bonne nouvelle c'est que si un jour dans quinze-vingt ans, il s'avère qu'on a besoin d'un métro, on sait que c'est possible et que ce n'est pas hors de prix et que ça peut s'analyser sur la longue durée," ajoute M. Bobet.