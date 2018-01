Bordeaux, France

C'est le plus gros point d'interrogation à 14 jours de l'ouverture de la Bordeaux Métropole Arena : comment s'y rendre et surtout comment se garer si l'on vient en voiture. Un seul parking est pour l'instant opérationnel et il ne compte que 962 places facturées par ailleurs 12 euros la soirée. Mieux vaut donc ne pas utiliser sa voiture, quand c'est possible, pour se rendre à un spectacle, ou en tout cas, la garer à bonne distance. La Métropole va donc renforcer le réseau TBM les soirs de concert.

Quatre lignes du réseau desservent la nouvelle salle, les lignes 28, 32, 62 et la lianes 10. - Bordeaux Métropole

Une navette spécifique permettra de relier la Porte de Bourgogne et la nouvelle salle de spectacle

Une navette spécifique sera mise en place entre l'arrêt Porte de Bourgogne et Bordeaux Métropole Arena, avec un arrêt à Stalingrad, elle devrait passer toutes les trois minutes les soirs de grande affluence, et neuf bus seront mobilisés à chaque passage. Les premières rotations démarreront 1h30 avant le spectacle et s'arrêteront une heure après. Par ailleurs, quatre lignes du réseau desservent la salle, les lignes 28, 32, 62 et la lianes 10.