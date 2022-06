Pourquoi Bordeaux Métropole fait le choix de garder Kéolis pour piloter les transports publics en 2023 ?

Kéolis ou Transdev ? Transdev ou Kéolis ? Les élus de Bordeaux Métropole ont tranché ce 9 juin. Choix "difficile entre deux candidats très motivés et deux offres remarquables", selon les mots d'Alain Anziani, le maire de Mérignac et président de la métropole, qui doit encore être validé en conseil le 8 juillet prochain. Kéolis, aux commandes depuis 2009, va rempiler à compter de 2023 et pour huit années supplémentaires sur le réseau TBM. Pour plusieurs raisons.

"Désaturer le tramway"

Alain Anziani explique que Kéolis a été décisif sur ses propositions pour "désaturer" le tramway (qui représente 60% des voyages sur le réseau TBM). La filiale de la SNCF, va proposer deux nouvelles lignes à terme, ou plutôt, de pouvoir aller, directement, de la gare St Jean à Bordeaux à l'aéroport à Mérignac, en 45 minutes. L'autre permettra de faire Floirac-Blanquefort, sans avoir à changer de rame dans les deux cas, grâce à la pose de nouveaux aiguillages (sans construction de nouvelles voies) au niveau de l'arrêt "Porte de Bourgogne". Les travaux devraient démarrer en 2023 pour une mise en service en 2025.

Augmenter les fréquences des bus et des trams

Autre engagement clé : réduire à 2 minutes 30 le passage entre deux rames de tramways, au cœur du réseau (sur 25% des déplacements). La cadence qui doit aussi s'accélérer pour les bus, avec 10 minutes maximum entre 2 passages, pour 50% de la population, et 15 minutes maximum pour 85% de la population desservie.

Troisième argument en faveur de la continuité : la valorisation du RER métropolitain, avec l'assurance de connecter toutes les gares concernées. Kéolis qui s'engage également à doubler l'offre de BatCub sur la Garonne entre la rive droite et la rive gauche, et à mettre en place un service de transports à la demande.

"Le plus gros contrat jamais conclu"

Le contrat porte sur 2,2 milliards d'euros, soit 500 millions de plus que le précédent. "Le plus gros marché jamais passé par la CUB ou Bordeaux Métropole. On met le paquet pour tenter de résoudre le problème de la mobilité" a justifié Alain Anziani. Pour rappel, TBM représente 120 millions de voyages par an aujourd'hui. C'était 171 millions avant la pandémie.