Bordeaux Métropole : encore beaucoup d'interrogations autour de la future zone à faibles émissions

D'ici le 1er janvier 2025, Bordeaux Métropole doit mettre en place une zone à faibles émissions (ZFE) sur son territoire. C'est-à-dire qu'elle doit définir une zone comportant des voies routières où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte. Cette mesure a pour but de réduire la pollution atmosphérique en ville, elle s'inscrit dans la loi "Climat et résilience". Cependant la loi qui oblige les collectivités à mettre ce dispositif en place, n'a pas défini de modalités précises. C'est donc aux différentes collectivités de réfléchir à quelle zone, quels véhicules, quelle périodicité etc seront concernées.

Aujourd'hui, sur le territoire de Bordeaux Métropole, le trafic routier est responsable de 75 % des émissions de dioxyde d'azote, de 36 % des émissions de particules en suspension et 32 % des émissions de particules fines. Ces différentes émissions tuent 150 personnes sur la Métropole et coûtent près de 300 millions d'euros en soins de maladies liées à l'air à la Métropole. "La mise en place d'une ZFE devrait donc réduire cet impact" explique le président de la Métropole, Alain Anziani.

La ZFE de la Métropole concernera l'ensemble du territoire intra-rocade, englobant les communes de Bègles, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence et Villenave d'Ornon. Ce territoire a été choisi pour plusieurs raisons : tout d'abord, ce périmètre couvrira les deux tiers de la population de Bordeaux Métropole, comme le demande la loi, ensuite, c'est l'un des plus pollués de la Métropole et enfin, c'est l'un de ceux qui offre le meilleur réseau de transport en commun, permettant une alternative à la voiture.

De nombreuses questions en suspension

Cependant, il reste encore beaucoup de points à éclaircir, comme la périodicité d'application : est-ce que la ZFE sera efficiente 7 jours sur 7 ou seulement les jours ouvrés ? 24 h sur 24 ou seulement en journée ? Ou les catégories de véhicules concernés : est-ce que tous les véhicules seront concernés ou seulement les poids lourds et les utilitaires ?

Il s'agira aussi de définir quel niveau des vignettes Crit'air sera obligatoire pour circuler dans la ZFE. Les vignettes Crit'air sont des étiquettes qui permettent de classer les véhicules en fonction de leur niveau de pollution. Le classement est fait en fonction de l'âge du véhicule, de sa catégorie et de son carburant. Il existe 6 niveaux de classement : le niveau zéro avec la vignette "Crit'air vert" pour les véhicules 100 % électriques qui ne rejettent aucune particules, les niveau intermédiaires de 1 à 5 avec la vignette "Crit'air dégressive" où plus le numéro de la vignette est élevé plus le véhicule est polluant, et enfin le niveau 6 qui concerne les véhicule très ancien et pour lesquels il n'existe aucune vignette Crit'air.

Enfin, il restera aussi les questions de contrôle, de sanctions et d'aides, qui peuvent se résumer par deux interrogatifs : qui et comment.

C'est pour prendre le temps de répondre à toutes ces interrogations que la Métropole commence dès maintenant à travailler sur le sujet. Et notamment pour mettre en place une consultation citoyenne, afin de prévenir les métropolitains, mais aussi de solliciter leur avis sur les différentes problématiques, car Alain Anziani a bien insisté : il ne veut pas "d'un phénomène gilet jaune".