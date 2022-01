Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde annonce que la métropole et le conseil régional vont demander une nouvelle fois au gouvernement la reprise de la liaison aérienne entre Bordeaux et Orly.

Bordeaux-Métropole et la CCI de Gironde veulent faire redécoller la navette aérienne vers Orly

La navette aérienne Bordeaux-Orly peut-elle redécoller ? La compagnie Air France l'avait supprimée l'été dernier avant que la loi Climat et Résilience n'interdise les vols intérieurs, en cas d'alternatives en train de moins de 2h30. Mais la Commission européenne, qui s'est saisi du dossier, pourrait suspendre cette interdiction.

"Quatre compagnies aériennes (Air France et des entreprises low-cost) seraient prêtes à reprendre la liaison aérienne" (CCI Bordeaux Gironde)

En attendant la décision de Bruxelles, les élus de Bordeaux-Métropole, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la CCI annoncent qu'ils vont écrire conjointement au gouvernement pour réclamer le rétablissement de la liaison. "Un nouveau courrier plus sec" que le précédent, précise Patrick Seguin. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde pensait, par ailleurs, pouvoir compter sur la signature de Pierre Hurmic. Mais, dans un communiqué, paru jeudi dernier, le maire de Bordeaux a affirmé ne pas avoir été sollicité pour un projet de courrier.

"C'était une vraie bêtise de supprimer cette liaison"

En dépit de ce malentendu, le président socialiste de Bordeaux-Métropole lui "espère fortement" le retour de la navette. Maire de Mérignac, Alain Anziani estime que la liaison aérienne ne participait "en rien au réchauffement climatique". "Par contre on avait un impact économique avec un chiffre, 550.000 passagers par an, un demi-million de passagers qui ne sont pas partis sur le train."

"Les vols intérieurs français ne représentent que 0,23 % des émissions de CO2 du transport aérien intérieur français" (Patrick Seguin, CCI)

Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde, Patrick Seguin déplore "un paradoxe complet". "Les grands groupes qui ont absolument besoin de rallier Orly dans la journée affrètent des avions privés, on marche sur la tête. En terme d'impact environnement, c'est complétement fou !"

La mairie écologiste de Bordeaux favorable à une reprise d'un vol aller-retour par jour

Le rétablissement de cette navette est "un enjeu majeur pour l'emploi local et un enjeu patriotique économique", affirme Sandrine Bordes-Duclos. La secrétaire CGT au CSE d'Air France basée à l'escale de Mérignac rappelle que "la moitié des effectifs de la compagnie en Gironde ont déjà été supprimés. Quinze personnes sont potentiellement menacées de perdre leur emploi."

"Nous avons le soutien de la région et de la mairie de Bordeaux" (CGT Air France)

Sandrine Bordes-Duclos s'enorgueillit du soutien de la mairie de Bordeaux. "Malgré son étiquette verte écologique, la municipalité s'est bien rendue compte du poids économique et industrielle de cette ligne à Mérignac. C'est quelque chose qui ne fragilise en rien les enjeux écologiques de demain."

"Je pense qu'ils ont mal compris" corrige Pierre Hurmic

En réalité, Pierre Hurmic tempère son soutien à une éventuelle reprise de la navette aérienne. "Moi j'étais prêt pour que l'on discute, sur peut-être une liaison le matin et une liaison retour le soir, mais pour rétablir une liaison aérienne cadencée entre Bordeaux et Paris, c'est évident que nous y sommes foncièrement hostiles", déclare le maire écologiste de Bordeaux et qui s'est par ailleurs désolidarisé de la lettre commune au gouvernement annoncée par la CCI.

L'enquête ouverte par la Commission européenne est "suspensive" mais aucune compagnie ne peut reprendre les créneaux aérienne car l'instruction lancée par Bruxelles n'a pas été officiellement notifiée à la France.