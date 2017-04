Bordeaux : la chasse aux fraudeurs dans les tramways et les bus

Les fraudeurs étaient plus nombreux en 2016 qu'en 2015. C'est le résultat d'une étude de TBM, le réseau de transports de l'agglomération bordelaise, menée en octobre dernier. Dès le 2 mai, de nouvelles mesures de lutte contre la fraude seront mises en place.

"Ticket non validé égal amende salée", la métropole bordelaise lance une nouvelle campagne à destination des fraudeurs des transports en commun. Affiches, changements de tarifs, contrôles ciblés, TBM veut les inciter à payer leur ticket. L'an passé, la fraude a augmenté: 11.5% des voyageurs ont fraudé (1.4 points de plus qu'en 2015). C'est le résultat d'une enquête réalisée par TBM au mois d'octobre dernier sur plus de 6.000 usagers. Elle évalue le manque à gagner pour la collectivité à 7 millions d'euros.

Une amende en hausse de 20 euros

Aidée par la loi Savary promulguée en mars dernier, la métropole va renforcer son arsenal anti-fraude. D'abord, en augmentant le prix des amendes: en cas de tickarte non validé, il faudra payer 72€, au lieu de 51,50€ actuellement. Même chose si vous n'avez pas de ticket. Les fraudeurs récidivistes pourront être poursuivi pour "délit d'habitude" dès cinq contraventions (dix aujourd'hui). Surtout, ce délit est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500€ d'amende. Finies aussi les fausses adresses, l'identité des voyageurs qui fraudent pourra être vérifiée auprès des administrations publiques ou des organismes de sécurité sociale. Et si TBM découvre qu'il s'agit d'une fausse adresse ou d'une fausse identité, la peine est de deux mois de prison et de 3750€ d'amende. Ceux qui signalent la présence de contrôleurs dans les rames, sur les réseaux sociaux par exemple, s'exposent aux mêmes risques. La métropole va aussi renforcer ces contrôles aux horaires où la fraude est plus importante, le soir notamment, et aux endroits où il y a plus de fraudeurs.

Qui sont les fraudeurs ?

L'étude de la métropole s'est aussi intéressée au profil des fraudeurs. Ce sont les inactifs qui sont les plus nombreux (20%). Hervé Lefèvre, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole, explique : "Il y a un manque d'informations sur les tarifs sociaux, parce qu'il y a des gratuités pour les chômeurs, des tarifs réduits pour les familles. A partir de 2018, il y aura une tarification solidaire en fonction des revenus et non plus des statuts." Les étudiants représentent aussi une grande partie des non-payeurs (14,5%). Le pic de fraude de la journée est compris entre 16h et 18h30. L'objectif de la métropole est de baisser la part de fraudeurs à 7% en 2020.