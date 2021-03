Bordeaux Métropole : les élus rejettent l'idée d'un péage sur l'A63

Les élus de Bordeaux Métropole ont donné ce jeudi un avis défavorable à l'élargissement à trois voies de l'autoroute A63 entre Bordeaux et la sortie vers le Bassin d'Arcachon avec l'instauration d'un péage. La concertation a été lancée par la préfecture de la Gironde qui a sollicité les différentes collectivités.

En fait ce n'est pas le passage à trois voies qui est remis en cause, mais vraiment la question du péage. Ajouter une voie de circulation est réellement une nécessité pour le président socialiste Alain Anziani, comme pour ses opposants à droite. Alain Anziani qui, pour convaincre les écologistes, réclame une voie réservée au covoiturage et construite sur l'existant, sans artificialisation des sols. En revanche pas question d'un péage, une fausse bonne idée selon lui. "Il y a des itinéraires malins, explique-t-il. Les gens ne vont pas aller sur l'autoroute s'ils doivent payer alors qu'il existe des routes alternatives. Cela reviendrait à organiser des embouteillages sur les routes proches de l'A63".

Un péage oui, mais un péage intelligent

Pas de péage pour les voitures et les camions qui alimentent Bordeaux et la Gironde. En revanche, Christophe Duprat, le maire LR de St-Aubin-de-Médoc et ancien vice-président de la métropole en charge des mobilités, prône un péage intelligent. "Si les camions passent à l'heure de pointe, le prix serait très élevé, affirme-t-il. En revanche, s'ils passent à un autre moment le coût sera moins important. Il faut réfléchir à ce péage uniquement pour les poids-lourds en transit car nous sommes sur l'axe européen nord-sud et on sait qu'ils continueront à passer par là". Le dossier ne divise pas vraiment les élus de la métropole qui sont d'accord sur un point. C'est l'Etat qui doit financer le projet.