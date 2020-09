Bordeaux Métropole : les nouveaux aménagements des boulevards remis en question ?

Les pistes cyclables élargies sur les boulevards vont-elles être pérennisées ou au contraire remises en question ? C'est "une phase d'expérimentation" déclare le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani ce lundi sur France Bleu Gironde. "Si ça marche, tant mieux (...) il faut poursuivre et il faut pérenniser. Si ça ne marche pas, qu'on a une congestion automobile permanente sur les boulevards et des pistes cyclables qui sont vides (...) il faut [les] remettre en question" déclare Alain Anziani. Qu'en pensent les usagers des boulevards ? Qu'ils soient cyclistes ou automobilistes, beaucoup s'interrogent sur des aménagements qu'ils estiment avoir été installés dans la précipitation.

Quand ça se réduit à une voie, ce n'est plus possible. C'est là que c'est le bordel - Loïc

Pour Loïc, qui emprunte les boulevards en voiture et en vélo, il est difficile d'équilibrer les voies. Dès que l'une est réservée aux vélos, ou aux bus, cela se répercute sur la circulation des voitures. "Quand ça se réduit à une voie, ce n'est plus possible. Une voie de bus et une voie pour les particuliers, c'est là que c'est le bordel." Et si les cyclistes sont satisfaits de l'élargissement des pistes, ils s'interrogent sur ces mesures dites éphémères et donc susceptibles de changer. "Il faudrait repenser l'aménagement complet de circulation sur les boulevards" affirme un cycliste, sa compagne ajoutant : "Je pense que ça a été fait dans la précipitation, il faut réfléchir à l'aménagement de façon plus pertinente pour que tout le monde s'y retrouve."

Si les automobilistes comme Bernadette disent comprendre "la nécessité de sécuriser les deux-roues", ils n'apprécient pas "qu'on culpabilise les automobilistes." Pour cette Bordelaise habituée des boulevards, "il faut une réflexion globale. Et après avoir débattu, on met en application. Il faut les idées avant la pratique, pas l'inverse."