Bordeaux Métropole : Les transports perturbés par la grève du 12 septembre

15% du personnel de conduite sera en grève ce mardi, à l'appel de la CGT et de Solidaires. Conséquence, il n'y aura aucune circulation sur 15 lignes périphériques. Les trams circuleront normalement.

Aucun bus sur 15 des lignes du réseau TBM ce mardi. C'est le cas sur les lignes 20, 23, 24, 26, 64, 67 et 87, les Corol 34 et 37, les Citéis 40, 41, 42, 45 et 63 et la Flexo 48. Des perturbations de circulations sont également attendues sur le Corol 32 et la ligne 90.

Toutes les autres lignes, y compris les tram donc, fonctionnent normalement, de même que les V³ et les Bat³. La fréquence des tramways (A et B) est toutefois ramenée à 5 minutes contre 3 minutes 20 habituellement. Pour rappel, la grève générale, à initiative de la CGT et de Solidaires, vise à protester contre la réforme du code du travail par ordonnances.