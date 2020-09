Bordeaux métropole : "Sur la mobilité, nous nous sommes trompés" estime Alain Anziani

"Quand on dépense 450 millions d'euros tous les ans et qu'on reste la 3ème ville la plus embouteillée de France, c'est qu'il y a un problème majeur!" reconnait Alain Anziani. Le président de Bordeaux Métropole a dit tout haut ce mardi lors de sa conférence de presse de rentrée ce que beaucoup de bordelais et de girondins pensent tout bas depuis quelques années. Fort de ce constat, il veut tout remettre à plat, geler les projets qui sont encore dans les cartons au niveau de la métropole, compétente en matière de transports, et lancer de nouvelles études au terme desquelles il prendra, si nécessaire, de nouvelles orientations en terme de mobilité. Trois critères principaux guideront dit-il ces nouvelles orientations: le budget, l'efficacité et le bilan carbone désormais indispensable à prendre en compte.

Ne surtout pas tomber dans la religion du tout vélo

Cette remise à plat conduit le président de la Métropole à n'avoir aucune idée reçue sur aucun sujet. " Ainsi" assure-t-il " je ne suis pas un partisan du tout vélo comme on l'entend pourtant beaucoup dire. La voiture, les transports en commun, doivent aussi avoir leur place" dans la métropole de demain. En matière de mobilité, il prône d'ailleurs pour la diversification. Il promet ainsi de lancer un plan piéton, le grand oublié selon lui des politiques publiques à Bordeaux.

Aujourd'hui, pour marcher sur les trottoirs de Bordeaux, il faut être un véritable aventurier. C'est dangereux et ça ne donne pas envie! Alain Anziani

Il annonce aussi le lancement du fameux bus à haut niveau de service (BHNS) vers Saint-Aubin de Médoc pour 2024. Le BHNS qui doit d'ailleurs être étudié selon lui partout ou cela est possible à la place du tram, qui coûte très cher, et qui arrive sur Bordeaux à un niveau de fiabilité de plus en plus incertain.

La reprise des travaux sur le Pont Simone Veil

En complément des études qui vont être lancée, pour définir le nouveau plan de moblité métropolitain, Alain Anziani veut également améliorer les dessertes entre les 2 rives de Bordeaux. Une ligne de transports circulaire qui passerait ainsi par les Pont Chaban et Simone Veil serait par exemple selon lui une excellente idée.

Il annonce d'ailleurs au passage la fin des procédures judiciaires et la reprise des travaux sur ce Pont Simone Veil, pour janvier ou février 2021. Avec au passage un surcoût de 24 millions d'euros.

La Métropole étudie également un projet de téléphérique entre la rive droite et la rive gauche. "Enfin il faut lancer un nouveau plan Garonne, et mieux utiliser le fleuve" poursuit le maire de Mérignac qui annonce l'achat de 2 nouveaux Batcub.