Bordeaux Métropole : TBM présente son plan de sortie du confinement

Le déconfinement va ramener du monde dans les transports en commun de l'agglomération. Une reprise que TBM a préparé sur le thème "Ensemble, prenons soin les uns des autres". Au-delà des mesures déjà mises en place, voici les principaux changements qui vous attendent.

Masque obligatoire dès la montée

Suspension de la vente des titres de transport à bord.

La montée dans les bus continue à se faire par les portes arrière.

Les portes avant des tramways restent condamnées.

Le port du masque est obligatoire, dès la montée, pour les voyageurs et les conducteurs.

Hygiène et nettoyage

Le maintien de l’opération de nébulisation de nuit avec un produit validé par le CPIAS (Conseil de l’ARS).

Le nettoyage de la cabine conducteur à chaque relève en ligne.

Des équipes, reconnaissables par leur chasuble bleue, présentes sur le terrain pour nettoyer les barres de maintien du lundi au samedi de 10h à 16h.

• Tram A : navigation entre Stalingrad et CHU + traitement des bus aux terminus Stalingrad, Palais de justice et Pellegrin.

• Tram B : navigation entre Quinconces et Victoire + traitement des bus de Quinconces et Victoire.

• Tram C & D navigation entre Gare Saint-Jean et Quinconces + traitement des bus de Gare St-Jean et Quinconces.

Le nettoyage quotidien des distributeurs de titres de transport aux stations (écrans tactiles, plan du réseau et bancs).

Le nettoyage des bancs et plans des abribus.

Des agents en charge de la distribution de gel hydroalcoolique aux pôles d’échanges les plus importants : Hôtel de ville, Quinconces, Porte de Bourgogne, gare St jean, Victoire, Palais de Justice, Place Gambetta, Ravezies, CHU, Buttinière, Stalingrad, Cité du Vin, Peixotto, Mérignac centre.

Une expérimentation est lancée pour équiper 10 rames et 20 bus de distributeurs de gel hydroalcoolique (2 par rame et 1 par bus). Le démarrage est prévu pour mi-mai.

Mise en vente de masques lavables et jetables dans les agences TBM et par des agents mobiles dès disponibilité des masques.

Un plexiglas est installé sur les bureaux dans les agences.

Mise en place d’un dispositif de protection des conducteurs.

Une signalétique spécifique

Rappel de l’obligation du port du masque et du respect des gestes barrière dès la montée dans le véhicule grâce à la signalétique fixée sur les portes à l’extérieur et répartie à l’intérieur.

Incitation à laisser descendre les passagers avant d’embarquer placée sur les portes extérieures.

Stickers sur les sièges indiquant de laisser un siège sur deux libre, sauf pour les personnes d’un même foyer.

Installés sur 10 stations de tramway, des marquages au sol en forme de croix pour faire respecter la distance d’1 mètre.

Fréquence et amplitude

Sur le tramway - amplitude horaire de 5h00 à 22h30.

Ligne A et B : 7’30 minutes

Ligne C et D : 10 minutes et 5 minutes sur le tronc commun

Pour les lignes de bus - amplitude horaire de 5h30 à 22h00.

Sur les lianes : 12 à 20 minutes

Sur les autres lignes circulantes : 30 à 60 minutes

À partir du 25 mai, l’offre évoluera à nouveau jusqu’à 90% avec un objectif de retour à l’offre nominale le 14 juin.

TBM précise que les abonnements du mois de mai ne seront pas prélevés.