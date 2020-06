Bordeaux Métropole : une nouvelle carte pour les abonnés TBM

Les abonnés du réseau TBM vont recevoir à partir de ce vendredi une nouvelle carte. Du même code couleur que les tickets distribués depuis plusieurs mois, un fond blanc parcouru de lignes de couleur rose, bleue et verte, ces nouvelles cartes devront être validées sur les automates blancs. Les valideurs jaunes bien connus des usagers de TBM vont eux progressivement disparaître. La carte actuelle "TBC/TBM" bleue reste cependant active sur tous les valideurs, jaunes et blancs, le temps que la nouvelle carte soit distribuée à l'ensemble des abonnés.

Un envoi sur plusieurs mois

Près de 160.000 nouvelles cartes vont être envoyées ce mois de juin. Les envois se poursuivront au cours de l'été. Pour les abonnés annuels, la nouvelle carte est déjà chargée et immédiatement utilisable. Les abonnements annuels deviennent reconductibles automatiquement, "une facilité pour plus de 7 clients sur 10" précise TBM. Pour les usagers mensuels, hebdomadaires ou qui chargent les titres de voyage quand ils en ont besoin, il faut solder les titres présents sur leur carte actuelle. Une fois tous les titres utilisés, ils pourront charger et utiliser la nouvelle carte. Les abonnés annuels du V³ devront eux réactiver la nouvelle carte à la borne lors de sa première utilisation.

Des urnes mises en place pour recycler les vieilles cartes

Keolis Bordeaux Métropole encourage les détenteurs des anciennes cartes à venir les déposer dans les urnes installées dans les agences TBM, les mairies des communes de la métropole bordelaise ou encore à la rentrée de septembre aux stands TBM. "100.000 cartes collectées, c'est environ 500 kg de déchets triéset recyclés et jusqu'à 10.000 euros reversés à l'entreprise sociale et locale Les Détritivores, afin de développer ses actions en faveur du développement durable à Bordeaux Métropole" explique TBM dans un communiqué. Un tirage au sort sera par ailleurs effectué parmi les usagers qui déposent leur carte dans une urne de recyclage : un abonnement annuel est à gagner.