Bordeaux : moins de trams et de bus à partir de ce vendredi

Depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu à 18 heures en Gironde le 16 janvier dernier, les fréquences de bus et de trams sur Bordeaux et la Métropole n'avait pas changé. Ce sera chose faite à compter de ce vendredi. TBM annonce un rallongement des fréquences pour les bus et les trams à partir de 18 heures ainsi qu'en soirée. Une circulation diminuée, mais qui sera néanmoins maintenue précise l'opérateur de transports en commun sur l'ensemble du réseau jusqu'à minuit 7 jours sur 7.

Pour les trams :

Du lundi au dimanche : Circulation normale en journée mais réduction de l’offre dès 18h30

A partir de 20h30 : fréquence de 20min (40min sur les branches et la ligne D)

Pour les bus

• Lianes 1/3/4/5/9/10/15/16 Du lundi au samedi : A partir de 18h30 : fréquence 20 min (40 min sur les branches) A partir de 20h : fréquence 30 à 40 min /!\ Le dimanche modification de l’offre sur la Lianes 1 avec une fréquence de 20 à 30 min en soirée.

• Flexo de Nuit : adaptation des horaires pour garantir les correspondances avec le tram Les nouvelles fiches horaires sont disponibles sur infotbm ! FLEXO 50 : Les départs sont retardés de 5 min Ex : le départ de Stalingrad de 21h35 est retardé à 21h40 Adaptation de l’offre de transport à partir du vendredi 29 janvier FLEXO 51 /52 : Les départs sont retardés de 8 min Ex : le départ de Galin de 22h15 est retardé à 22h23 FLEXO 54 : Les départs sont retardés de 3 min Ex : le départ de Arlac à 21h50 est retardé à 21h53 FLEXO 55 : Suppression de la course de 1h25 au départ de St Médard Gare routière FLEXO 57 : Départs de Frankton : 21h35, 22h55, 00h15 Départs de Libération : 22h10, 23h30

• Circulation normale sur les autres lignes

Pour les Bat3 :

Circulation normale mais Ponton La Cité du Vin non desservi