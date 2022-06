Bordeaux : Mouvement de grève et perturbations à prévoir sur le réseau TBM demain et mercredi

Un mouvement de grève va toucher le réseau des trams et des bus à Bordeaux demain.

Les trams vont circuler avec des perturbations toute la journée. TBM annonce qu'un tram toutes les 6 minutes sur les lignes A et C, un toutes les 7 minutes 30 sur la ligne B, et toutes les 9 minutes sur la ligne D.

Pour les bus, les lignes 12, 29, 31 et 39 ne circuleront pas. Les parcours express de la ligne 84 sont supprimés.

Pas de perturbation pour les liaisons en Bat3 et Mobibus.

Les grévistes répondent à l'appel du syndicat CFTC, qui pointent du doigt des conditions de travail de plus en plus difficiles. Notamment sur les temps de parcours qui doivent se faire de plus en plus rapidement et les temps de pause mécaniquement réduits.

A travers cette action, la CFTC souhaite également dénoncer le vieillissement des rames au détriment des conducteurs et des passagers. Pannes de climatisation, problème de remplacement des pièces.

La CFTC est le seul syndicat a avoir appelé à la grève. Le mouvement se prolongera mercredi jusqu'à midi.