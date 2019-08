Bordeaux : nouveau retard en perspective pour le chantier du pont Simone Veil

Le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de valider l'accord passé entre Bordeaux Métropole et le groupe Fayat, pour permettre aux travaux de redémarrer sur le futur pont Simone Veil, entre Floirac et Bègles. Le chantier a déjà trois ans de retard. Il en aura encore un peu plus.

Le pont Simone Veil doit relier Floirac et l'Arkéa Arena à Bègles

Bordeaux, France

Bordeaux Métropole entend faire appel. Mais impossible de dire quand les travaux du futur pont Simone Veil entre Floirac et Bègles vont pouvoir reprendre. Le tribunal administratif de Bordeaux vient de retoquer la transaction sur laquelle s'étaient accordés il y a quelques mois, les élus (Alain Juppé à l'époque) et le groupement en charge de la construction du pont, qui dépend du groupe Fayat. L'accord avait permis de relancer le chantier, interrompu alors depuis neuf mois. Sauf que, rapporte le journal sud ouest, le tribunal administratif de Bordeaux l'estime, déséquilibré. Les concessions financières faites par la collectivité (et donc par le contribuable) seraient trop importantes.

En 2017, Bordeaux Métropole avait confié au groupement conduit par la société Razel-Bec, la construction du pont Simone-Veil pour un montant de 70 millions d’euros. Moins d’un an plus tard, Bordeaux Métropole et Fayat s'opposaient sur le procédé technique de construction. L'ouverture du pont Simone Veil était alors prévu pour 2023 au lieu de 2020 au mieux. Avec ce nouvel épisode, le chantier du sixième pont de l'agglomération est donc à nouveau stoppé.