Bordeaux sixième ville au monde les plus "vélo friendly" ?

Selon le classement, publié tous les deux ans, des villes les plus cyclables au monde "Copenhagenize Design Co", Bordeaux est désormais sixième. Soit deux rangs de mieux qu'en 2015. Classement d'encouragement plutôt que réalité, selon les adeptes du vélo qui attendent encore mieux.

Copenhague est en tête, devant Utrecht et Amsterdam, Strasbourg quatrième, et Bordeaux sixième du classement des villes les plus cyclables au monde "Copenhagenize Design Co", une agence de consultants en urbanisme basée à Copenhague au Danemark, qui vient d'être publié. Bordeaux a grignoté deux places par rapport au précédent, il y a deux ans.

Un encouragement à poursuivre

Selon Vélo Cité, l'association Bordelaise qui milite pour la bicyclette en ville, c'est un classement qui met surtout en avant la volonté politique et les efforts consentis, "parce que sinon en réalité, on aurait peut-être dix ou vingt villes des Pays-Bas en tête" relativise Pascal Derache, son co-président. Ce qui a été particulièrement remarqué cette année par l'agence, c'est l'expérience qui sera menée ,cet été, à partir du premier août (et pérennisée si c'est un succès) de réserver le pont de pierre, aux vélos et piétons et d'en exclure les voitures.

Autre point relevé : depuis 2015, les aménagements cyclables (pistes + couloirs de bus mixtes ou zone 30) sont passés de 1000 à 1200 km, et le nombre de pratiquants a augmenté de 33%, à Bordeaux et dans la Métropole.

Le point noir : la sécurité sur les boulevards

Vélo Cité réclame un aménagement urgent des boulevards pour la sécurité des cyclistes. C'est un des points noirs de la métropole de Bordeaux selon l'association et les cyclistes rencontrés :

Le plan deuxième plan vélo métropolitain 2017-2020 voté fin 2016 (70 millions sur 4 ans), le prévoit, ainsi qu'un réseau de Maisons des mobilités alternatives autour de la Maison du vélo à Bordeaux (qui vient de prêter 2170 vélos en 10 mois), et que l'extension du système de prêt gratuit de vélos à l'échelle de toute l'agglomération.

La sécurité des cyclistes reste la priorité n°1 après le lourd bilan de 2016 à Bordeaux et dans la Métropole : 3 morts dans 122 accidents impliquant au moins un vélo.