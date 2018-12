Bordeaux : panne générale pour les 3 lignes de tramway

Bordeaux, France

Les services de Kéolis et les équipes de maintenance de l’électricien du réseau TBM, Ineo, sont à pied d'oeuvre depuis ce lundi soir 19h15, pour comprendre, ce qui se passe, et tenter de rétablir la circulation des lignes de tramway A, B et C.

Le trafic des #TBMTram ne reprendra pas ce soir. Les techniciens vont travailler toute la nuit pour espérer une reprise demain matin. — InfoTBM (@info_tbm) December 3, 2018

Pour des raisons de sécurité, le trafic a été totalement interrompu. Le poste central de commande (qui agit pour Kéolis comme une tour de contrôle pour faire circuler les tramways en temps réel) "est aveugle" depuis le début de soirée. La direction de TBM explique qu'il n’a "aucune de visibilité sur l’énergie électrique engagée sur le réseau, qu'il ne voit pas non plus les rames sur la carte du réseau et qu'il ne peut plus entrer en contact avec les conducteurs". Selon les premières investigations, il s'agirait d'un problème de fibre optique.

Jusqu'à quand peut durer la panne ? Impossible de le dire actuellement, au moins jusqu'à la reprise du service mardi matin. Dès lundi soir, des bus de substitution ont été mis en place pour les trois lignes.