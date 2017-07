Bordeaux : Plusieurs arrêts de tram du centre-ville non desservis la nuit au mois d'août

A partir de 21 heures, les tramways ne circuleront pas entre Sainte-Catherine et Stalingrad (ligne A), ni entre les Quinconces et la gare Saint-Jean (ligne C), et ce, jusqu'au 18 août. En cause, des travaux de maintenance. Des bus de substitution seront mis en place.

Si vous êtes un habitué nocturne des lignes de tramway bordelaises, vous allez peut-être devoir changer vos habitudes. En raison de travaux de maintenance sur le secteur de la Porte de Bourgogne, 11 stations du centre-ville de Bordeaux ne seront plus desservies à partir de 21 heures, entre ce lundi 31 juillet, et le 18 août. Des tramways continueront tout de même de circuler les week-end et le mari 15 août, férié.

Les impacts sur la ligne A. - Capture d'écran TBM

Les impacts sur la ligne C. - Capture d'écran TBM

La compagnie TBM (Transports Bordeaux Métropole) a annoncé que des bus de substitution (reconnaissables à leur affichage "Navette Tram") seront mis en place dès 21 heures, toutes les 10 minutes jusqu'à la fin du service. Les impacts les plus importants pourraient se faire ressentir lors d'arrivées de trains tardifs en gare de Bordeaux Saint-Jean.