Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Pourquoi ne pas avoir voté la poursuite de l’expérimentation ?

Alain Turby : Je ne suis pas hostile à l’interdiction des voitures sur le pont de pierre. Mais je trouve que ce n’est pas le moment, la temporalité n’est pas adaptée. Bien sûr, le centre de Bordeaux est saturé. Mais j’estime qu’il faut attendre la livraison du pont Simone-Veil, prévue en 2020.

On est arrivé à une situation aujourd’hui où l’on prolonge l'expérimentation pour pouvoir justifier la future fermeture. Mais nous savons qu’il faut le faire, pour protéger le patrimoine du pont de pierre. Mais en attendant d’avoir des solutions alternatives, rouvrons ce pont !

J'ai proposé que l'on rouvre le pont de pierre aux voitures aux heures de pointe

Que faut-il faire alors ?

Il faut que nous soyons pragmatiques. 70% de la population de nos communes travaille sur la rive gauche. Aujourd’hui on nous propose des adaptations, notamment l’élargissement du pont François Mitterrand… Oui, bien sûr, ce sont des solutions d’attente. Mais là, on prive les habitants de la rive droite d’une option pour accéder à leur lieu de travail.

C’est pour cela que j’ai proposé que l’on rouvre le pont de pierre aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 et 16h30 et 19h30. Et là, on arriverait à quelque chose d’un peu plus cohérent. On a su faire un test avec un pont fermé à 100%, pourquoi ne pas faire un test avec un pont ouvert partiellement ?

L'expérimentation du pont de pierre sans voitures a débuté au mois d'août. © Radio France - Thomas Biet

Quelles sont les conséquences à Carbon-Blanc et sur la rive droite ?

La population de la rive droite est particulièrement lésée par cette décision. Mes administrés et ceux des communes voisines me parlent souvent de l’allongement des temps de trajet.

Ce que je dis souvent aux élus, notamment ceux qui ont voté pour la prolongation de l’expérimentation, c’est que je suis prêt à leur payer une chambre d’hôtel à Saint-André-de-Cubzac, et de leur fixer le défi d’arriver à 9 heures à Mériadeck. Une fois qu’ils auront fait le trajet, qu’ils viennent nous dire qu’il n’y a pas d’impact sur la circulation !