Bordeaux, France

Les bouchons sur l'A63, c'est un grand classique de l'été pour tout ceux qui veulent profiter du soleil dans le bassin d'Arcachon. Alors si on rajoute les ralentissements sur la rocade bordelaise... "C'est beaucoup de bouchons, beaucoup de tensions, donc on choisit une solution soft", sourit Corinne, qui emmène sa fille et une amie à Arcachon.

"Arcachon, on ne peut pas se garer"

Cette "solution soft", c'est le TER Bordeaux-Arcachon. 11,50 euros l'aller, 52 minutes pour faire le trajet, Bettina n'y voit que des avantages : "Arcachon, de toute manière, on ne peut pas se garer, on est obligé de se ruiner en parking." "Il y a deux rames, il y a de la place pour s'asseoir, tout se passe bien", surenchérit Anne, une habituée de la ligne. Pour les inconvénients, Bettina reconnaît quand même que, quand on a des enfants, "si on doit emmener tous les jouets, c'est compliqué". "Il n'y a pas assez de place pour les vélos", peste également un Palois.

D'après les chiffres de la région Nouvelle-Aquitaine, le TER Bordeaux-Arcachon a transporté, l'été dernier, près de 60.000 voyageurs par semaine, 14.000 le week-end. L'été, les cars TransGironde rencontrent également beaucoup de succès : sur deux mois, l'année dernière, la fréquentation de la ligne Bordeaux-Lacanau a bondi de 120% par rapport au reste de l'année, soit 55.000 passagers.

"Le temps de trajet est long"

L'argument massue pour privilégier le bus, c'est le prix : 4,30 euros l'aller-retour. En revanche, les passagers y voient quelques inconvénients : "C'est le temps de trajet qui est long, entre 1h30 et 1h45 pour aller à la plage", explique Laura. Par ailleurs, beaucoup de passagers voient dans le bus une solution "par défaut" quand ils n'ont pas de voiture à disposition. "Mais comme on ne conduit pas, on n'est pas fatigué, relativise Lise. On va profiter du trajet pour dormir et quand on arrive, direct à l'eau !"

Pour ceux qui restent attachés à leur voiture, attention : Bison Futé prévoit encore du monde, ce dimanche, sur les routes de France. La journée est classée orange dans le sens des retours, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.