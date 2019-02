Bordeaux : pour raisons de sécurité, le parc relais Arts et Métiers est fermé

Le parc relais Arts et Métiers à Talence, au sud de Bordeaux, est fermé depuis vendredi 1e février, par mesure de sécurité. Des usagers ont remarqué des fuites d'eau importantes et une dalle du parking a bougé, selon la TBM qui gère la structure. Le parc automobile est relié à la ligne B de tramway.

Bordeaux, France

"Une dalle a bougé au premier étage du parking, nous avons donc décidé de le fermer par mesure de sécurité," annonce la TMB, qui gère le parc relais Arts et Métiers. Le parking, qui relie le campus de Talence au centre-ville de Bordeaux via la ligne B de tramway, est fermé depuis vendredi 1e février pour effectuer des travaux en urgence.

Un parc-relais permet à ses usagers de déposer leur voiture à proximité du centre, puis d'emprunter un tramway pour se déplacer dans Bordeaux. Un moyen pour les automobilistes de ne pas tourner en rond à la recherche d'une place de stationnement ni de se perdre dans les embouteillages du centre-ville de Bordeaux.

Celui-ci, date de 2004, il est dons assez récent. Christophe Duprat, vice président à Bordeaux Métropole, chargé des transports et du stationnement insiste "la fermeture est une mesure de précaution, la stabilité de l'ouvrage en entier n'est pas en question".

Des experts vont examiner la structure du parking en fin de semaine et se prononcer sur l'échéance à laquelle il pourra être réouvert. Copier

"Ça fait déjà presque un an qu'il y a des fuites d'eau"

Face à la grille baissée du parking, Daniel va devoir faire demi-tour avec sa Peugeot. Le panneau à l'entrée, qui indique sa fermeture "pour raisons de sécurité", il ne l'a pas vu. Les conducteurs sont priés de se rendre aux parcs-relais les plus proches à dix minutes en voiture, à Bougnard, Unitec ou Pessac Alouette. Daniel utilise le parc relais depuis quatorze ans, y gare sa voiture tous les matins avant de prendre le tramway vers Mériadeck. Ce n'est pas la première fois qu'il pose problème. "Dès le départ, il avait été question de le refaire parce que la structure avait bougé. Là ça fait déjà presqu'un an que certaines places sont fermées à cause de fuites d'eau... " Aujourd'hui, il est pressé et va devoir "improviser", chercher un trottoir favorable pour un créneau.

"Avec la fac, c'est toujours un peu le bazar ici pour se garer," remarque Quentin, serveur dans un snack à côté du parking. "Ça rajoute de la difficulté !" Du doigt, il montre cinq voitures garées devant son restaurant sans autorisation.

Le parc-relais restera fermé jusqu'à nouvel ordre, aucune date n'a été donnée pour sa réouverture.