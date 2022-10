Bordeaux : première réunion publique sur les aménagements de la rocade au niveau de l'A10 et de la RN89

Une première réunion publique se tient ce jeudi soir à Artigues-près-de-Bordeaux sur les aménagements à venir au nord de la rocade bordelaise au niveau de l'A10 et la RN89. Jusqu'au 21 novembre, l'Etat lance une concertation publique. En tout, cinq réunions publiques vont avoir lieu. L'objectif est de retenir le meilleur projet que ce soit pour l'A10 ou pour l'échangeur 26 de la rocade avec des travaux hors normes dans cette zone extrêmement fréquentée par les automobiles et très régulièrement bouchée le matin et le soir. L'enquête publique, elle, est prévue pour 2025 et le début des travaux pour au mieux 2027 sur l'A10.

Alors que propose de faire l'Etat dans cette zone ? Tout d'abord sur l'A10 quand on arrive de Paris entre l'échangeur 45 de l'autoroute et l'échangeur 2 de la rocade, juste avant le pont d'Aquitaine, l'objectif est tout simplement de rajouter une voie de circulation. Passer par exemple de trois à quatre voies en amont de l'échangeur 1 avec deux possibilités : soit deux voies qui iraient vers la rocade extérieur et le pont d'Aquitaine et deux autres vers l'intérieur et Toulouse, soit trois vers l'extérieur et toujours qu'une seule voie vers l'intérieur comme aujourd'hui.

Supprimer tous les feux de l'échangeur 26 de la rocade

Pour l'échangeur 26 qui mène notamment à la RN89 vers Libourne, le but est de complètement le refaire en supprimant les feux. Il n'y aurait alors que des accès rapides quand vous arrivez de la rocade afin de fluidifier le trafic. Si jamais cette option n'était pas retenue, l'Etat propose de supprimer seulement le feu qui mène à la RN89 en venant du pont François Mitterrand. L'investissement pour ces travaux devrait dépasser la barre des 100 millions d'euros.