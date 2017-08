Bordeaux : première semaine plutôt sereine pour le Pont de pierre "sans voitures"

C'était la crainte de beaucoup : une circulation complètement saturée dans le centre de Bordeaux. Pour l'instant, l'expérimentation se passe relativement bien. Les vélos sont à la fête et l'impact sur la circulation dans Bordeaux est limité. Le vrai test sera pour septembre.

Il n'y a plus de bruits de moteur sur le Pont de pierre de Bordeaux depuis une semaine. Ce calme que chacun remarque est sans doute la transformation la plus palpable du début de l'expérimentation. Les débuts ont été plutôt sereins : pas d'embouteillages monstres, grâce aux vacances qui tarissent quelque peu le flux habituel de voitures.

Signalétique renforcé

Les services de la Métropole scrutent le trafic sur le pont et aux entrées de Bordeaux pour parer à tout problème à la rentrée. Ils espèrent aussi que le message sera bien passé d'ici là et que tous les Bordelais et les personnes qui travaillent sur Bordeaux prendront leurs précautions. En attendant, les agents continuent leur travail d'information et 160 dispositifs de signalisation ont été installés (panneaux et marquage au sol) en amont du Pont pour éviter que des automobilistes se retrouvent devant le fait accompli à quelques mètres de la traversée. Les compagnies de GPS ont également mis leurs données à jour. Un comptable précis sur l'impact sur le pont St-Jean doit également avoir

Plus de 40 000 vélos ont passé le pont

C'est LA grande satisfaction de ce début d'expérimentation : plus de 40 000 vélos ont déjà passé ce Pont de pierre new look. Avec des chiffres excellents en semaine : de 7 200 à 7 500 par jour (plus de 5 000 le week-end) et des pics aux heures de pointe qui montrent une utilisation "professionnelle" de ce moyen de transport. C'était justement l'un des objectifs de la ville.

Peu de verbalisations

Une dizaines de personnes ont été verbalisés depuis une semaine : une moitié de voitures, une moitié de deux roues. Les policiers municipaux, compréhensifs jusqu'à présent, ne feront désormais plus de cadeaux. Les scooters eux bénéficient désormais d'un marquage au sol sur le pont St-Jean, pour rendre la traversée beaucoup moins dangereuse pour eux. La limitation de vitesse devrait également être réduite rapidement à 50km/h.