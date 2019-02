Bordeaux : quelles solutions pour désengorger la rocade et réduire les bouchons ?

Bordeaux, France

Pas un jour ne passe sans que nos auditeurs ne nous appellent pour témoigner sur l'antenne de France Bleu Gironde des difficultés de circulation sur la rocade de Bordeaux, où le trafic est régulièrement saturé. Autant de temps perdu pour les automobilistes qui passent parfois plusieurs heures dans leur voiture pour effectuer leur trajet domicile - travail.

La rocade de Bordeaux souffre d'une circulation très dense. En 2018, plus de 130000 véhicules ont circulé chaque jour aux alentours du pont François Mitterrand, près de 107.000 au niveau de Bordeaux Lac près du pont d'Aquitaine, selon les chiffres de la DIRA (direction interdépartementale des routes Atlantique). La zone la plus saturée se situe au niveau de Bègles - Rives d'Arcins : plus de 139000 passages de véhicules quotidiens comptabilisés au niveau de la sortie 20. La circulation est moins dense au Nord et à l'Ouest : 79097 passages quotidien au niveau de la sortie n°5 (ZI Bruges) en 2018, 93056 au niveau de Mérignac.

Le trafic compte beaucoup de poids-lourds : ils représentent 5 à 16% du trafic global en fonction des zones, selon la DIRA. Globalement, les poids-lourds sont nombreux à passer Bordeaux en empruntant la rocade via l'est et le sud, entre Lormont et l'autoroute A63.

Votre avis

Ce jeudi 28 février, le réseau France Bleu s'intéresse à vos problématiques de transports et de mobilité, avec un dossier sur les points noirs de la circulation routière en France. A cette occasion, nous vous interrogeons : quelles solutions pour désengorger la rocade et réduire les bouchons ? Faut-il créer un péage pour les poids-lourds ? Un RER métropolitain ? Faire le grand contournement de la métropole ? Privilégier les voies réservées au covoiturage ? Augmenter le nombre de places en parking-relais ? Faut-il modifier les horaires de travail des salariés ? Dites-nous ce que vous en pensez en répondant au sondage ci-dessous.