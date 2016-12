Bordeaux : tout juste mise en service l'extension de la ligne C du Tram est à l'arrêt depuis mardi soir

Depuis ce mardi soir 20 heures le Tram C ne circule plus dans la métropole de Bordeaux entre les arrêts Cracovie et Gare de Blanquefort. Cette extension de 7 kilomètres a été mise en service samedi après son inauguration par le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé.

Grosse surprise depuis ce mardi soir pour les tout nouveaux utilisateurs de la ligne C du Tram entre les arrêts Cracovie et la gare de Blanquefort en passant par la gare de Bruges. Le trafic a du être suspendu en raison d'un problème sur la fibre optique qui relie les armoires ferroviaires chargées de la signalisation. Des techniciens sont à pied d'oeuvre sur place pour tenter de trouver une solution à cette panne. Pour l'instant l'opérateur Kéolis TBM ne sait pas quand le trafic pourra reprendre normalement. Des bus de substitution ont été mis en place aux arrêts habituels.

Cet incident survient quelques jours seulement après l'inauguration en grandes pompes de cette extension de la ligne C tant attendue; il s'agit de 7 kilomètres entre les arrêts Cracovie et la gare de Blanquefort qui mettent la commune de Blanquefort à 25 minutes des Quinconces et 35 minutes de la gare de Bordeaux-Saint-Jean.

