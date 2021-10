Une collision entre une rame du tram C et une voiture s'est produite vers 5h30 ce lundi matin, près de la Porte de Bourgogne, à Bordeaux. Les services de TBM envisagent une reprise de la circulation sur les lignes C et D vers 10h30.

Bordeaux : trafic interrompu pour les trams C et D après un accident à la Porte de Bourgogne

Une collision entre une rame du tram C et une voiture est à l'origine de l'interruption du trafic ce lundi matin

Un accident entre un tram et une voiture s'est produit ce lundi matin, après 5h30, au niveau de la porte de Bourgogne. La collision n'a heureusement pas de blessés. En revanche, le trafic est interrompu sur les lignes C et D du tram, entre Quinconces et Gare-Saint-Jean pour la ligne C, Quinconces et Carles Vernet pour la ligne D. Pas de reprise de la circulation sur ces deux lignes estimée avant 10h30 selon les services techniques de TMB.