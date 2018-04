Vacances de Pâques riment avec travaux sur les lignes B et C du tramway dans la métropole de Bordeaux. Des travaux de rénovation nécessaires entraînant une forte gêne pour les usagers : circulation totalement interrompue en journée entre la gare St Jean et Quinconces du 16 au 19 avril.

Déjà l'an dernier, au cœur de l'été, lors de précédents chantiers de rénovation, à l'époque sur les lignes A et C, TBM et les élus de Bordeaux Métropole avaient expliqué qu'il "faudrait s'y faire, qu'il y aurait tous les ans, jusqu'en 2021, des périodes de travaux, parce que le tram n'est plus tout jeune (15 ans), et qu'il n'y a, dans ces cas-là, _pas de solutions idéales_". Rebelote donc pour ces vacances de Pâques.

Il faut, cette fois-ci, notamment changer une partie des rails d'alimentation par le sol, à l'intersection des rues des Trois-Conils et Vital-Carles, sur la ligne B, et place Bir-Hakeim, côté Cours Victor Hugo, sur la ligne C.

Deux périodes de perturbations

Sur la ligne B, les perturbations nocturnes ont débuté ce lundi (9 avril) et vont se poursuivre jusqu'à vendredi (13) inclus : interruption du trafic entre 19h30 et 6h30 entre Musée d'Aquitaine, Quinconces et Berges de la Garonne.

Les prévisions de trafic sur la ligne B - Capture écran TBM

Sur la ligne C, ce sera à partir de lundi prochain (16 avril) et jusqu'au jeudi 19 inclus : interruption totale du trafic entre la gare St Jean et Quinconces, toute la journée. Mais il y aura des bus de substitution, précise TBM, toutes les 5 ou 10 minutes.