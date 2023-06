Bordeaux : Tramway C interrompu ce jeudi soir, des navettes mises en place pour revenir du concert de Muse

Dans la nuit du 28 au 29 juin, la station de tramway des Aubiers a été fortement dégradée. Deuxième nuit de violences après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer à Nanterre mardi matin.

ⓘ Publicité

En prévention d'éventuels nouveaux débordements ce jeudi 29 au soir, la ligne C du tramway à Bordeaux sera interrompue à partir de 21 heures, entre les stations Cracovie et Parc des Expositions/Stade Matmut Atlantique.

Des navettes de substitution pour revenir du concert

Pour ceux qui ont prévu d'aller au stade Matmut ce soir, voir le groupe Muse, il sera possible de faire le trajet aller en tramway. Par contre pour le retour Keolis Bordeaux Métropole va mettre en place un système de navettes entre le stade et la Cité du Vin (correspondance tram B) , et entre le stade et Cenon Gare (correspondance tram A). Des navettes avec une fréquence renforcée d’un bus toutes les deux minutes.