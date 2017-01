Bordeaux : trois ans et l'heure du bilan pour les voitures Bluecub

Il y a trois ans, le service d'autopartage du groupe Bolloré se lançait dans l'agglomération bordelaise. Aujourd'hui, il a conquis 6 650 abonnés, s'est étendu jusqu'à Arcachon et réalise des performances très correctes par rapport à d'autres villes. Mais certains exemples incitent à la prudence.

Vous les avez certainement croisées dans les rues de Bordeaux, ou aperçues en train de charger sur leur places réservées. Vous les avez peut-être même louées pour un trajet rapide. Et vous les avez surtout vues se développer. Car lorsque les voitures Bluecub étaient lancées le 9 janvier 2014, elles n'étaient utilisées que par 200 abonnés. Aujourd'hui, le chiffre a bondi, et est en constante évolution. Le nombre d'abonnés a ainsi augmenté de 50% par rapport à septembre 2015. Et, après avoir tenté de convaincre les Arcachonnais et les touristes du bassin, le réseau s'attaque à une nouvelle cible : les jeunes. Il vient ainsi de mettre en place un abonnement à 12 € par an pour les moins de 25 ans (contre 99 € à plein tarif), un service déjà mis en place chez sa grande soeur lyonnaise Bluely. Et il compte deux stations à proximité du campus de Pessac/Talence.

Le mauvais exemple parisien

Elles s'ajoutent aux 70 autres situées dans l'agglomération bordelaises, contenant 380 bornes de rechargement, sur lesquelles tournent 200 véhicules électriques. Des chiffres qui permettent à Bluecub d'être très largement le premier service d'autopartage bordelais, puisque son concurrent Cityz, ne compte que 31 stations et 1500 abonnés. Pourtant, la question de la rentabilité risque de se poser pour le groupe Bolloré. D'une part, parce qu'il évolue dans un secteur extrêmement concurrentiel, avec les présences, plus ou moins sur le même secteur, des géants BlaBlaCar et Uber, mais aussi des services de locations de voitures entre particuliers, comme Ouicar, ou Koolicar. Et puis, d'autre part, parce que les chiffres d'Autolib, la tête de gondole du réseau Bolloré, implanté e n région parisienne, ne rassurent pas. Malgré plus de 130 000 abonnés, le service de location a enregistré près de 180 millions d'euros en 2016. De quoi empêcher François-Xavier Gardère, directeur de BlueCub, de tomber dans l'euphorie.