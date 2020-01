Ce lundi en fin de matinée, un camion grue a arraché les câbles du tram C à Bordeaux. Aucune rame ne pourra circuler entre les Aubiers et le Parc des Expositions jusqu'à ce mardi, indique Keolis.

Bordeaux : un camion arrache les câbles du tram C, le trafic interrompu toute une journée

Bordeaux, France

Ce lundi matin, vers 11 heures, un camion grue a arraché la ligne aérienne de contact (LAC) du tram C au niveau de la station Berges du Lac. Les câbles ont été arrachés sur une distance de 150 mètres. Les dégâts importants ne pourront être réparés dans la journée. Keolis, qui gère le réseau sur Bordeaux Métropole, annonce que la circulation du tram C entre la station Les Aubiers et la station Parc des Expositions ne pourra reprendre que demain mardi, "en fin de matinée."