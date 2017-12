Bordeaux : un nouveau pont au dessus des voies de la gare St Jean en 2020

Le pont de la Palombe, conçu dans le cadre d'Eurtatlantique, sera mis en service dans trois ans au sud de la gare St Jean, à Bordeaux. Une étape spectaculaire du chantier a eu lieu ce samedi matin avec le lançage d'un premier tablier au dessus des voies ferrées.

Le pont de la Palombe passera au dessus des voies ferrées, au sud de la Gare St Jean, à Bordeaux, et permettra de relier les quartiers Armagnac et les Citernes , deux nouveaux quartiers aménagés dans le cadre du projet Euratlantique. Il doit être livré en 2019 et mis en service en 2020

Une étape importante du chantier s'est déroulée ce samedi matin avec le lançage du premier tablier du pont..Cet ouvrage de 200 m de long et de 21 m de large sera emprunté à terme par les voitures, les deux roues et les piétons et va contribuer à la transformation de toute la partie Sud de l'agglomération.

Cela va nous permettre de réorganiser les circulations et de fluidifier le trafic dans le secteur. Et puis les voies de chemin de fer ne constitueront plus une barrière à l'intérieur de la ville. Et ce pont va faire en sorte que les quartiers de part et d'autre ne se tournent pas le dos - Stéphane De Faÿ, directeur général d'Euratlantique

Le chantier de lançage du tablier © Radio France - Pierre-Marie Gros

Ce samedi matin, une portion de 1100 tonnes d'acier a été glissée progressivement jusqu'à la pile centrale grâce à des verrins, à la vitesse de 13 mètres à l'heure. Au préalable, 25 kilomètres de soudures ont été nécessaires. Les éléments du pont, construits dans une usine en Belgique , ont été acheminés depuis 18 mois par convois exceptionnels.

Chacun de ses convois , qui circulent de nuit, fait 50 à 60 tonnes. Les pièces qu'ils transportent sont ensuite assemblés sur le chantier. Les soudures, démarrées début août, viennent juste de s'achever. - Thomas Chavignier, ingénieur à Artélia, qui coordonne les opérations.

L'ouvrage a été dessiné par Marc Mimram, un architecte à qui l'on doit déjà d'autres ponts à Paris, en région parisienne mais aussi à Singapour.

C'est un long ruban d'acier qui passe au dessous d'un fleuve de fer. Tout le monde est content de prendre le train, mais tout le monde est content aussi aujourd'hui de créer du lien au dessus de ces voies de chemin de fer. - Marc Mimram, architecte.

Stéphane De Faÿ, directeur d'Euratlantique, le préfet Pierre Dartout, et Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de la Métropole, donnent symboliquement le coup d'envoi des opérations © Radio France - Pierre-Marie Gros

Le nom de ce point a été choisi par les riverains, en référence à la Palombe Bleue, le mythique train de nuit qui reliait Paris à Hendaye.

La seconde moitié du pont sera lancée le week-end du 8 mai prochain , et nécessitera alors une interruption pendant 3 jours du trafic ferroviaire. Le coût de l'ouvrage s'élève à 55 millions d'euros, financé à moitié par Euratlantique, à moitié par Bordeaux-Métropole.

Le futur pont de la Palombe - visuel - - Marc Mimram