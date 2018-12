Bordeaux : un RER dès 2028, pour désencombrer la métropole ?

Par Fanny Ohier, France Bleu Gironde

Le conseil régional de Nouvelle Aquitaine examine le projet d'un RER métropolitain en Gironde pour 2028. Son objectif sera de faciliter les trajets entre la ceinture bordelaise et les zones périphériques, de décongestionner le centre-ville et de permettre des temps de trajet plus courts.