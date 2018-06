Bordeaux : un retard d'un à trois ans à prévoir pour le pont Simone Veil

Par Stéphanie Brossard, France Bleu Gironde

Le pont Simone Veil entre Floirac et Bègles ne sera pas livré en mai 2020 comme prévu, mais un à trois ans plus tard et moyennant possible surcoût. Bordeaux Métropole et Fayat s'opposent sur le procédé technique de construction. Une médiation a été décidée.