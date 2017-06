Un week-end de festivités pour l'arrivée de la LGV à Bordeaux

Alain Juppé, maire de Bordeaux et Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine ont dévoilé ensemble ce 22 juin, le programme des festivités pour l'inauguration de la LGV Paris-Bordeaux, le week-end du 1er et 2 juillet. Concerts, animations, dégustations... on vous dévoile le programme.

Le jour J approche. Le 2 juillet prochain, Paris ne sera plus qu'à 2h04 de Bordeaux contre 3h11 aujourd'hui, grâce à la nouvelle Ligne à grande vitesse. Une véritable petite révolution sur laquelle, la ville et la région Nouvelle-Aquitaine espèrent bien faire des bénéfices en terme de voyageurs supplémentaires, pour le tourisme mais aussi pour les affaires.

Des animations pour promouvoir la région

Quoi de mieux pour fêter l'arrivée de la LGV, qu'un week-end entier de concerts, spectacles et animations ? C'est ce qui est prévu ce 1er et ce 2 juillet. Au programme, notamment, dès le samedi matin, l'ouverture d'un "Village Nouvelle-Aquitaine" sous un énorme chapiteau qui sera installé quai Richelieu à Bordeaux. Près de 10.000 personnes sont attendues sur cet espace de 5.500 m² qui accueillera quatre pôles d'animations. Les visiteurs pourront assister à des démonstrations de VTT, des ateliers culinaires autour des recettes régionales. Sans oublier, la promotion des principaux site touristiques de la région comme le Futuroscope, la cité de la bande dessinée d'Angoulême ou encore le centre pariétal de Lascaux.

Avec @al_rousset pour la présentation des festivités à l'occasion de l'arrivée de la #LGV. Bordeaux et la Nouvelle Aquitaine au diapason. pic.twitter.com/mNdnvZGzuI — Alain Juppé (@alainjuppe) June 22, 2017

L'arrivée de la LGV sera aussi fêtée en musique, avec un grand concert gratuit le 1er juillet à partir de 18 heures, au Parc des Sports Saint-Michel. Sur scène : le groupe électro Wax Tailor, Popof, Gaspard Royan ou encore John&The Volta. Le dimanche à 17 heures, c'est l'Opéra National de Bordeaux offrira un concert au public au square Dom Bedos. Les premiers voyageurs de la LGV seront aussi chouchoutés à bord : des compagnies de théâtre et de chant déambuleront dans les wagons pendant les premiers trajets. Des musiciens seront également présents avec tambours et trompettes sur les quais de la gare, le 2 juillet pour l'arrivée de ces voyageurs.

Tout le programme des festivités est à retrouver, ici.

France Bleu Gironde en direct de la LGV

France Bleu Gironde sera à bord du premier train inaugural avec les représentants institutionnels, le samedi 1er juillet. Nous vous ferons également vivre en direct l'arrivée des premiers voyageurs en gare de Bordeaux Saint-Jean, le dimanche 2 juillet. Et rendez-vous, le lundi 3 juillet dès 6 heures du matin, pour une matinale spéciale en direct de la gare Saint-Jean avec des reportages et des invités pour revenir sur ce week-end inaugural.

À lire aussi >>>Retour en images sur le chantier de la LGV Paris-Bordeaux