Bordeaux: Une campagne de prévention pour lutter contre les accidentsavec le tramway

Bordeaux Métropole lance mercredi une campagne de prévention pour éviter les accidents liés au tramway. Leur nombre diminue chaque année, mais la métropole veut arriver au "zéro accident".

Les années passent et on a tendance à oublier l’existence du tramway. C’est le constat de TBM. Samedi dernier, une voiture et un tramway de la ligne C sont rentrés en collision à proximité de la gare. Une personne a été gravement blessée, et trois autres plus légèrement. Même si le nombre d'accidents diminue peu à peu, le but pour la métropole c’est qu’il n’y en ait plus du tout. Mercredi, elle lance une campagne de prévention dans des endroits très fréquentés de Bordeaux où le tram passe.

Les plus touchés par les accidents ce sont les véhicules légers. Ils représentent près de la moitié des collisions. La plupart du temps, les dégâts sont seulement matériels. Les piétons sont impliqués dans un tiers des cas. Ils sont plus vulnérables, comme les cyclistes. Parmi eux d'ailleurs, les livreurs à vélo, ils sont de plus en plus nombreux dans le centre-ville de Bordeaux. Le gestionnaire du réseau de transports les appelle à la vigilance.

Rappeler les règles de prudence de base

Du 12 au 14 avril, la campagne de prévention va rappeler aux habitants de la métropole et aux touristes quelques principes de base. Respecter les feux rouges, en particulier ceux qui clignotent pour signaler l'arrivée du tram. Autre danger, les cyclistes qui circulent sur la plateforme du tramway. Une pratique interdite sauf en zone partagée, ces endroits où cyclistes, véhicules et tram se partagent la route. Le tramway a pour principale caractéristique d'être très silencieux, il vaut mieux ne pas utiliser d'écouteurs ou téléphoner aux abords des voies.

Les équipes de de TBM seront mercredi à la station "hôtel de ville". Mais elles seront aussi jeudi à la Victoire ou encore à la station "Porte de Bourgogne" vendredi. Trois clips de prévention seront diffusés sur les réseaux sociaux.

Mégane Fleury