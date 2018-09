Les derniers travaux entre les échangeurs 9 et 10 ce week-end, avant la mise à 2 fois 3 voies de cette portion de la Rocade extérieure

Bordeaux, France

La mise à deux fois trois voies de la rocade bordelaise avance doucement, mais sûrement : ce lundi matin est mise en service une nouvelle portion à trois voies , sur la rocade extérieure, c'est à dire dans le sens Nord-Sud, entre l'échangeur 9 (Magudas- Le Haillan) et l'échangeur 10 (Mérignac-centre). Sur ce tronçon circulent chaque jour 80.000 à 100.000 véhicules.

La fin des travaux a entraîné la fermeture de toute cette partie de la Rocade ce week-end, entre les échangeurs 8 et 11, le temps pour les 120 ouvriers mobilisés d'effectuer les derniers enrobés et les marquages au sol. La mise à deux fois trois voies sur cette même portion sur la Rocade intérieure cette fois, est prévue le lundi 17 septembre, et nécessitera là encore l'interruption de la circulation dans le sens Sud-Nord dès le vendredi 14 septembre à 21h.

Derniers travaux d'enrobement entre les échangeurs 9 et 10, ce week-end © Radio France - Pierre-Marie Gros

C'est une nouvelle étape dans ce chantier gigantesque lancé en 2009. Rien que pour cette portion, les travaux, d'un coût de 17 millions d'euros, ont duré 15 mois. "Cela peut paraître long , dit Bernadette Milhières, la directrice de la DIRA ( Direction Interdépartementale des Routes Atlantique), mais il ne suffit pas d'élargir la chaussée en gagnant sur le terre-plein central. Il y a aussi eu d'importants travaux d'assainissement à réaliser".

Désormais, la circulation se fait sur trois voies sur les trois-quarts de la Rocade, soit 32 kms. Reste à présent à terminer le chantier sur toute la portion Nord-Ouest, entre la sortie 9 et la sortie 4, celle avant le Pont d'Aquitaine. Soit encore quatre ans à patienter pour les automobilistes. "Il faut ramener cela à la longueur de la Rocade, 45 kms au total, la plus longue de France, explique Didier Lallement, préfet de Gironde et préfet de Nouvelle-Aquitaine, et au coût total du chantier (280 millions d'euros). La décision de Bordeaux-Métropole de financer désormais le chantier à 50% nous a permis de gagner trois ans. Mais nous tiendrons nos engagements, à savoir une mise à deux fois trois voies complète de la Rocade à la fin 2022.

Si d'autres collectivités locales avaient accepté de financer elles aussi le chantier, nous aurions pu gagner encore plus de temps dans la réalisation des travaux. Didier Lallement, préfet de Gironde.

Encore quatre ans à patienter avant la fin de l'élargissement complet de la rocade Copier

La directrice de la DIRA présente au préfet de Gironde les travaux encore à réaliser sur la Rocade © Radio France - Pierre-Marie Gros

La Rocade complètement à deux fois trois voies en 2022

Reste que la fin de ces travaux dans quatre ans ne réglera pas tous les problèmes de congestion sur la Rocade. "Il n'y aura pas de quatrième voie, c'est sûr, reconnaît Christophe Duprat, le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports. La quatrième voie qui existe, et qui a d'ailleurs été élargie, c'est la bande d'arrêt d'urgence, et nous continuons à étudier la possibilité de l'ouvrir à la circulation pour le co-voiturage et les transports en commun".

Si les automobilistes coincés dans les bouchons voient passer des bus ou des cars dont les passagers circulent plus vite, ça peut leur donner des idées, et un report modal plus important peut s'effectuer. - Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux-Métropole.

"Un chantier compliqué'" Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux Métropole Copier

Le calendrier des travaux avant la mise à deux fois trois voies complète de la rocade © Radio France - Pierre-Marie Gros

Prochaine étape dans ce chantier de l'élargissement de la Rocade : la mise à deux fois 3 voies entre les échangeurs 7 - Le Vigean- et 9 - Magudas. Les travaux devraient être lancés en 2019.