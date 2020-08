Bordeaux : une partie de la ligne B du tram interrompue dès lundi pour travaux

Les travaux continuent sur la ligne B et C du tramway à Bordeaux. A partir de lundi, la circulation est interrompue sur la ligne B entre les stations Musée d’Aquitaine et Quinconces, puis entre Musée d’Aquitaine et Berges de Garonne mercredi et jeudi.