Bordeaux : Une trentaine de motards et commerçants manifestent contre le projet de fermeture du Pont de Pierre

Par Thomas Coignac, France Bleu Gironde

Une trentaine de commerçants et motards ont manifesté contre le projet de fermeture du Pont de Pierre aux voitures et deux roues motorisés. L'expérimentation dure depuis maintenant six mois. Le Président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé, doit annoncer la décision définitive lundi.