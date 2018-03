La Fédération des Usagers de la Bicyclette publie son Baromètre annuel des villes cyclables, à l'occasion de son Congrès national. Bordeaux se classe troisième dans la catégorie des villes de plus de 200 mille habitants, derrière Strasbourg et Nantes.

Bordeaux, France

La ville de Bordeaux décroche la troisième place , dans la catégorie des villes de plus de 200.000 habitants, dans le baromètre des villes cyclables, publié à l'occasion du Congrès de la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, qui se déroule tout le week-end à Lyon. La capitale de la Nouvelle Aquitaine monte sur le podium, derrière Strasbourg et Nantes.

à lire Baromètre des villes cyclables 2018 : Strasbourg toujours en tête

Avec plus de 113.000 réponses, ce baromètre , qui paraît pour la première fois, est la plus grande enquête jamais menée en France auprès des usagers du Vélo. A Bordeaux, ils sont plus de 1 800 à avoir répondu à ce questionnaire, et la ville obtient la note de 3,6 sur 6.

Parmi les points forts, les cyclistes mettent en avant les services qui leur sont proposés - comme louer un vélo ou trouver un magasin de réparation - , les efforts faits par la municipalité en faveur du vélo, ou la facilité des déplacements à vélo à travers la ville ( les rues en sens unique ouvertes à double-sens pour les vélos, par exemple) .

Baromètre des villes cyclables - Bordeaux -

En revanche, côté points faibles, les usagers insistent sur le manque de point de stationnement pour les vélos, les vols de bicyclette ou bien encore l'absence de solution alternative sûre en cas de travaux.

Découvrez les résultats complets de ce baromètre.

La remise du prix s'est déroulée ce vendredi à Lyon, le trophée a été remis à Anne Walryck, en sa qualité de conseillère municipale déléguée auprès du maire pour la coordination des politiques de la Ville sur le développement durable et les déplacements doux.