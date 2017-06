Bordeaux : vous payerez plus cher si vous ne payez pas l'horodateur

Au 1er janvier 2018, la Mairie de Bordeaux change les amendes de stationnement en redevances. Il faudra débourser 35 euros dans l'hyper-centre de Bordeaux et 30 euros dans le reste des zones payantes. Le macaron résident devient lui plus avantageux.

Fini le PV à 17 euros. Au 1er janvier 2018, une nouvelle loi oblige les communes de France à instaurer des redevances pour les stationnements non-payés. Ce jeudi, la mairie de Bordeaux a présenté ses nouveaux tarifs : il faudra débourser 35 euros dans l'hyper-centre de Bordeaux et 30 euros dans le reste des zones payantes, au-delà des boulevards.

Les contrôles effectués par une entreprise privée

Avec ce changement, l'argent n'ira plus dans les caisses du Trésor public mais bien dans celles de la Mairie. Un prestataire sera désigné en juillet pour se charger des contrôle de stationnement. Le tarif sera progressif, la troisième heure coûtera 35 euros. Jean-Louis David adjoint à en charge de la vie urbaine évoque des mesures incitatives : "Ce sera suffisamment dissuasif pour que la rotation soit maximale et que tout le monde essaie de se stationner dans les parcs publics afin de ne pas encombrer la voie publique".

Jean-Louis David : "On se situe dans la moyenne très basse par rapport aux autres villes de France" Copier

L'abonnement résident pourra être partagé

Autre changement, celui-là dès le 27 juin, si vous avez un macaron résident pour garer votre voiture à Bordeaux, vous pourrez le partager. Il sera possible, tour à tour, de s'en servir sur quatre véhicules, la condition étant de les avoir déclaré auparavant à la Police Municipale. "C'est un plus" reconnait Anne. Pareil pour Nicolas, avocat, qui n'a qu'une seule voiture : "Si des amis viennent régulièrement, au moins on pourra en profiter".