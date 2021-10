Bornes pour voitures électriques : de nouveaux équipements plus puissants dans le Calvados

231 bornes de rechargement sont actuellement réparties dans le département du Calvados. La priorité est d’installer des relais plus puissants et mieux adaptés aux nouvelles voitures électriques. Mais des bornes aussi quatre fois plus chers à l'achat, avec toutefois une participation de l'État.

La première borne électrique dans le Calvados a été installée à Pont-L'Évêques en 2015. Coup d'envoi d'un développement rapide. Le cap des 200 points de recharges était déjà atteint deux ans plus tard. Mais la progression est désormais plus contenue en raison de l’évolution des voitures électriques. Il faut réadapter ou renouveler le matériel, avec un investissement plus lourd pour les collectivités.

Capacité des nouvelles bornes presque multipliée par cinq

À ce jour, 231 bornes sont disponibles dans le Calvados. Dont 219 de la première génération, des équipements de faible puissance (22 kW) conçus pour les premiers petits véhicules électriques sur le marché. Mais depuis, les constructeurs ont élargi leur gamme. “On constate l'évolution des véhicules et l'évolution des batteries, qui permettent d'aller un peu plus loin mais nécessitent de recharger plus efficacement. La mise en place de bornes de recharge de 100 kW permet de répondre à ce besoin” détaille Philippe Landren, responsable mobilité au SDEC énergie, la structure chargée d'assurer l'exploitation et la maintenance de ces fameuses bornes après accords financiers avec les collectivités.

Les tarifs affiché sur une borne "première génération" de 22kW © Radio France - Didier Charpin

Il faut donc renouveler le matériel et implanter des bornes dites rapides (50kW) ou ultra-rapides (100 kW). Les montants engagés ne sont plus les mêmes : 35.000 euros pour les premières ; 43.000 pour les secondes. Certes l’Etat peut participer au financement, mais les nouveaux montants traduisent une nette inflation par rapport aux 10.000 euros nécessaires pour "s'offrir" une recharge de la première génération. Dans ce contexte, le parc évolue au compte-goutte : neuf bornes de 50 kW installées ces derniers mois. Et seulement trois de 100 kW implantées en périphérie de l'agglomération caennaise (Bretteville-sur-Odon, Mondeville et Cagny). “Huit autres bornes rapides ou ultra-rapides sont prévues pour fin 2021 ou début 2022” précise Philippe Landren, avant d’ajouter : “le SDEC Énergie se donne les moyens de pouvoir avoir une vision à moyen et long terme, notamment par une étude de schémas directeurs pour définir les manques et les ajouts nécessaires. Des décisions qui seront prises sur des critères économiques, des critères de flux de véhicules, des critères également liés aux habitations qui ne permettent pas de recharger chez soi le soir”.

De plus en plus d’utilisateurs

Le développement du réseau doit répondre à une demande en forte hausse, passée de 3.240 clients abonnés en 2019 à un peu plus de 8.000 cette année. “Il y a au moins une borne à quinze kilomètres de chaque habitant du Calvados, donc on ne peut pas parler de zones blanches” affirme le technicien du SDEC. Le maillage est aussi jugé satisfaisant en nombre de points de recharge, excepté pendant les vacances d’été sur la Côte où habitants permanents et touristes doivent se partager les quelques bornes disponibles. Là-aussi il faudra renforcer le dispositif, sachant que la hausse des prix des carburants devrait renforcer cette conversion des automobilistes vers le véhicule électrique. Dans son projet "France 2030", Emmanuel Macron a affiché l'ambition de "produire en France près de deux millions de véhicules électriques et hybrides".