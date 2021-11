Bouchons à Rennes : 25 millions d'euros pour gagner 5 minutes

Après quatre années d'études et de construction du projet, le Département, la Région, l'État et la Métropole viennent de présenter un grand projet : le Schéma Directeur d'Agglomération de Gestion du Trafic. Concrètement, à travers 17 mesures, le temps de trajet vers la métropole rennaise sera diminuer de cinq minutes en transport en commun et en voiture. Un projet à 25 millions d'euros.

Développement des voies réservées aux transports en commun et aux covoitureurs

Ce projet prévoit la mise en place de quatre voies réservées aux transports en commun et aux covoitureurs sur quatre routes d'accès à la rocade (la RN 24, la RN 137, la RD 175 et la RD 137). Ces voies seront accessibles aux bus du réseau Star, les cars BreizhGo et aux véhicules ayant minimum deux passagers. À partir de 2025, des voies similaires seront aménagées sur les neuf pénétrantes à la rocade.

Trois voies par endroit pour fluidifier les bretelles d'accès à la rocade de Rennes

Sur deux tronçons de cette rocade, la route sera portée à trois voies au lieu de deux pour limiter les bouchons entre la bretelle d'entrée et la bretelle de sortie. Cet aménagement sera d'abord mis en place entre la Porte de Bréquigny et celle de Nantes et entre Porte de Villejean et de Beauregard.

Huit nouveaux feux sur les bretelles d'accès pour "faire patienter les véhicules entrants"

D'importants bouchons se forment aux entrées de la rocade en raison de l'arrivée de nouveaux véhicules depuis les bretelles. Alors pour limiter la formation de ces bouchons des feux tricolores vont être installés à huit portes d'entrées sur la rocade. (Lorient, Cleunay, Saint-Nazaire, Bréquigny, Beaulieu, ZI Sud-Est, Des Loges et d'Angers). Les feux passeront au rouge "quelques instants", le temps que le trafic se fluidifie sur la rocade. Ce même dispositif a déjà fait ses preuves sur le périphérique nantais. Les feux de la RN24 qui relie Lorient à Rennes seront modernisés et coordonnés pour faciliter la traversée de la zone d'activité.

Une application sera développée d'ici à 2024 afin de permettre "aux usagers de trouver toutes les informations relatives aux conditions de trafic routier, quel que soit le réseau emprunté.".