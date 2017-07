Bouchon en formation sur l'A31 entre Nancy et Beaune

Un accident s'est produit ce 14 juillet dans l'après-midi sur l'A31 au km 65 entre Nancy et Beaune. Résultat, un bouchon s'est formé alors que les secours sont sur place.

Une voiture et un poids lourds sont entrés en collision au kilomètre 65 de l'A31 entre Nancy et Beaune. 3 personnes sont impliquées dans cet accident dont on ne connait pas encore la gravité. Alors que les secours sont sur place, un bouchon s'st formé, plus de 3 km de ralentissement vers 17h.

Plus d'informations à venir